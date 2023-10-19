Вердеревский Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вердеревский Дмитрий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1872
Сын: Вердеревский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Verderevskaya Lidiya Nikolaevna
Рождение ребёнка
26.11.1873
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Verderevskaya Lidiya Nikolaevna
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шиловская Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Verderevskaya Lidiya Nikolaevna
Работа или профессия
Неизвестно