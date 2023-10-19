Вердеревский Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вердеревский Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вердеревский Дмитрий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1872

Сын: Вердеревский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Verderevskaya Lidiya Nikolaevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1873

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Verderevskaya Lidiya Nikolaevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шиловская Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Verderevskaya Lidiya Nikolaevna

Работа или профессия
Неизвестно
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