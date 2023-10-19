Verderevskaya (Kormilitsyna) Lidiya Nikolaevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1872
Сын: Вердеревский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Вердеревский Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.11.1873
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Вердеревский Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шиловская Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Вердеревский Петр Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно