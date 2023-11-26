Нетроголова Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетроголова Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Нетроголов Пимен Иванович

Отец ребёнка: Нетроголов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Нетроголов Карп Иванович

Отец ребёнка: Нетроголов Иван Ильич

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетроголов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетроголов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Нетроголов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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