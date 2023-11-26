Нетроголова Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Нетроголов Пимен Иванович
Отец ребёнка: Нетроголов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Нетроголов Иван Ильич
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетроголов Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Нетроголов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно