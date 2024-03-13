Будаев Тимофей Данилович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Силиверстов Данила Прокофьевич
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева Тамара Тимофеевна
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.08.1941