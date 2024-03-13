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Будаев Тимофей Данилович

Место рождения

Королишки, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Силиверстов Данила Прокофьевич

Мать: Наталья

Королишки, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева Тамара Тимофеевна

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.08.1941

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