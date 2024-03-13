Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева Полина Даниловна

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева Арина Даниловна

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будаева Настасья Даниловна

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силиверстов Данила Прокофьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Будаев Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Королишки, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Будаев Василий Данилович

Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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