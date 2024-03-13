Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева Полина Даниловна
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева Арина Даниловна
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будаева Настасья Даниловна
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Королишки, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Силиверстов Данила Прокофьевич
Смерть
Неизвестно