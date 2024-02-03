Благинина Василиса Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Василиса Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1793

Сын: Благинин Елисей Федоров

Отец ребёнка: Благинин Федор Галахтионов

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Благинин Михайло Федоров

Отец ребёнка: Благинин Федор Галахтионов

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Федор Галахтионов

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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