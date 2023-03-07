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Иван Иванович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

Между 1739 и 1751

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.08.1732

Жена: Анисия Яковлевна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анисия Яковлевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анисия Яковлевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1739 и 1751
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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