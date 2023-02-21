Анисия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Яков Флорович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.08.1732
Муж: Иван Иванович
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно