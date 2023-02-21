Анисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1687 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Яков Флорович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.08.1732

Муж: Иван Иванович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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