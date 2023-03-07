Levin Matvey
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Левин Мoиcей
Мать: Левин Бабушка
Рождение ребёнка
1897
Сын: Левин Яков
Мать ребёнка: Levina Anna
Рождение ребёнка
26.09.1898
Сын: Левин Иосиф (Котя)
Мать ребёнка: Levina Anna
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Luba
Мать ребёнка: Levina Anna
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Levina Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Миша
Мать ребёнка: Levina Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Alshitz Стура
Мать ребёнка: Levina Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Давид
Мать ребёнка: Levina Anna
Смерть
1940
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния