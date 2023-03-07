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Levin Matvey

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Левин Мoиcей

Мать: Левин Бабушка

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Левин Яков

Мать ребёнка: Levina Anna

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.09.1898

Сын: Левин Иосиф (Котя)

Мать ребёнка: Levina Anna

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Luba

Мать ребёнка: Levina Anna

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Levina Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Миша

Мать ребёнка: Levina Anna

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Alshitz Стура

Мать ребёнка: Levina Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Давид

Мать ребёнка: Levina Anna

Смерть
1940
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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