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Кощеев Андриан Потапов

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1888 г.р.

Дети

1907 г.р.
1911 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кощеев Потап Матвеевич

Мать: Кощеева Матрона Петровна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анисия Андриановна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кощеев Андрей Андрианович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кощеев Дмитрий Андрианович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Михеева

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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