Кощеев Андриан Потапов
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кощеев Потап Матвеевич
Мать: Кощеева Матрона Петровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анисия Андриановна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кощеев Андрей Андрианович
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кощеев Дмитрий Андрианович
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Евдокия Михеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно