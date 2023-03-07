Кощеева Евдокия Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Евдокия Михеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1907 г.р.
1911 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анисия Андриановна

Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кощеев Андрей Андрианович

Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кощеев Дмитрий Андрианович

Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Андриан Потапов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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