Кощеева Евдокия Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анисия Андриановна
Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кощеев Андрей Андрианович
Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кощеев Дмитрий Андрианович
Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Андриан Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно