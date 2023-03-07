Кощеева (Пестова) Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Пестова) Матрона Петровна

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Место рождения

Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.03.1854 ст.

Дата смерти

23.05.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1854 ст.

Отец: Пестов Петр Парфенов

Мать: Пестова Наталия Клементова

Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.10.1876 ст.

Муж: Кощеев Потап Матвеевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.

Сын: Кощеев Дмитрий Потапов

Отец ребёнка: Кощеев Потап Матвеевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кощеев Андриан Потапов

Отец ребёнка: Кощеев Потап Матвеевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кощеева Ольга Потапова

Отец ребёнка: Кощеев Потап Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.05.1904 ст.
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
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