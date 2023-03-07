Кощеева (Пестова) Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения24.03.1854 ст.
Дата смерти23.05.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1854 ст.
Отец: Пестов Петр Парфенов
Бракосочетание
24.10.1876 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Потап Матвеевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Кощеев Потап Матвеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кощеева Ольга Потапова
Отец ребёнка: Кощеев Потап Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.05.1904 ст.