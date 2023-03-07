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Пестов Петр Парфенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пестов Парфен Гаврилов

Мать: Пестова Мелания Фомина

Рождение ребёнка
24.03.1854 ст.

Дочь: Кощеева Матрона Петровна

Мать ребёнка: Пестова Наталия Клементова

Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Пестова Наталия Клементова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пестов Иван Петров

Мать ребёнка: Пестова Наталия Клементова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Наталия Клементова

Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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