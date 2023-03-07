Пестов Петр Парфенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Пестов Парфен Гаврилов
Мать: Пестова Мелания Фомина
Рождение ребёнка
24.03.1854 ст.
Дочь: Кощеева Матрона Петровна
Мать ребёнка: Пестова Наталия Клементова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Пестова Наталия Клементова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пестов Иван Петров
Мать ребёнка: Пестова Наталия Клементова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно