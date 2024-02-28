Чертков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1828
Дата смерти22.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1828
Образование
?.08.1846
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус Выпущен камер-пажем.
Военная служба
?.09.1846
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: корнет начал службу.
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
15.12.1852
Сын: Чертков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Черткова Елизавета Ивановна
Военная служба
1853
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: штабс-ротмистр Назначен флигель–адъютантом к Его Императорскому Величеству Николаю I.
Рождение ребёнка
22.10.1854 ст.
Сын: Чертков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Черткова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1856
Сын: Чертков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Черткова Елизавета Ивановна
Военная служба
1859
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: полковник
Военная служба
?.01.1861
Род войск: 4 Стрелковый Императорской Фамилии батальон л.-гв. Воинское звание: полковник Назначен командиром батальона.
Военная служба
12.06.1863
Род войск: 4 Стрелковый Императорской Фамилии батальон л.-гв. Воинское звание: генерал-майор Участвовал в усмирении польских мятежников, и за отличие в деле 12 июня 1863 года при деревне Монтвидово, п... Показать все
Военная служба
1867
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: генерал-майор Назначен командиром полка.
Военная служба
?.09.1870
Воинское звание: генерал-майор Назначен начальником гвардейской стрелковой бригады.
Военная служба
1870
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: генерал-майор Назначен генерал-адъютантом к Его Императорскому Величеству Александру II, с оставлением в должности командира полка.
Военная служба
?.03.1871
Воинское звание: генерал-лейтенант С оставлением в звании генерал-адъютанта.
Военная служба
?.04.1872
Воинское звание: генерал-лейтенант Назначен помощником начальника 1-й гвардейской пехотной дивизии, которой командовал в то время будущий Император Александр III.
Военная служба
17.11.1874
Воинское звание: генерал-лейтенант Назначен помощником Его Императорского Высочества председателя главного комитета по устройству и образованию войск, с оставлением в должности помощника начальника ди... Показать все
Военная служба
?.02.1877
Воинское звание: генерал-лейтенант Назначен начальником 2-й гвардейской пехотной дивизией, оставаясь вместе с тем и помощником председателя комитета, но из-за болезни он скоро сдал дивизию и отправилс... Показать все
Военная служба
1881
Воинское звание: генерал-лейтенант Из-за гангрены пришлось ампутировать вторую ногу. После ампутации ног он продолжал работать на дому, исполняя должность председателя Главного комитета.
Военная служба
01.01.1884
Воинское звание: генерал-лейтенант Пожалована последняя награда. Чертков имел все русские ордена, включая орден Св. Александра Невского с алмазами включительно. Кроме того, он имел несколько иностранн... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1884
Причина смерти: паралич сердца | Похороны: Тихвинское кладбище, Александро-Невская лавра.