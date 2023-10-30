Черткова (Чернышёва-Кругликова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.09.1832
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: графиня.
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
15.12.1852
Сын: Чертков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Чертков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1854 ст.
Сын: Чертков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Чертков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1856
Сын: Чертков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Чертков Григорий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Благотворительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1922