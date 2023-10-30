Черткова (Чернышёва-Кругликова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова (Чернышёва-Кругликова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.09.1832

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Бракосочетание
Около 1851

Муж: Чертков Григорий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.1852

Сын: Чертков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Чертков Григорий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1854 ст.

Сын: Чертков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Чертков Григорий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1856

Сын: Чертков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Чертков Григорий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Благотворительница
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1922
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