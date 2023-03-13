Панфиловъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Панфиловъ Софронъ
Мать ребёнка: Панфилова Домна Емельянова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Панфиловъ Иванъ
Мать ребёнка: Панфилова Домна Емельянова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Панфиловъ Филиппъ
Мать ребёнка: Панфилова Домна Емельянова
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно