Панфилова Домна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Панфиловъ Софронъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Панфиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Панфиловъ Филиппъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Степанъ