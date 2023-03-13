Панфилова Домна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Домна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Панфиловъ Софронъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1753

Сын: Панфиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Панфиловъ Филиппъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Степанъ

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