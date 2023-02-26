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Широкий Ерофей Петров

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Пётр

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Смерть
Неизвестно
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