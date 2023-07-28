Васин Василий
Место рождения
Дата рождения17.02.1898
Дата смерти17.03.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1898
Отец: Васин Афанасий
Мать: Васин Акулина
Рождение ребёнка
19.10.1922
Дочь: Ефимова Полина
Мать ребёнка: Васина Ефимия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Васин Владимир
Мать ребёнка: Васина Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Натан
Мать ребёнка: Васина Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васина Ефимия
Смерть
17.03.1932
Рак пищевода