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Васин Василий

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

17.02.1898

Дата смерти

17.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1898

Отец: Васин Афанасий

Мать: Васин Акулина

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1922

Дочь: Ефимова Полина

Мать ребёнка: Васина Ефимия

Рождение ребёнка
1926

Сын: Васин Владимир

Мать ребёнка: Васина Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Натан

Мать ребёнка: Васина Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васина Ефимия

Смерть
17.03.1932
Рак пищевода