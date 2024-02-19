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Щербаков Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.11.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Моисеевна Ковалева
Восприемник
01.07.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Петровна Романченко
Рождение ребёнка
28.09.1880 ст.

Дочь: Щербакова Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
25.10.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Федорович Котенко
Рождение ребёнка
15.04.1882 ст.

Сын: Щербаков Василий Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.

Сын: Щербаков Никита Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-P?i=336&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.04.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталья Ивановна Суярова
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.

Дочь: Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
31.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Ивановна Суярова
Рождение ребёнка
19.01.1890 ст.

Сын: Щербаков Максим Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
02.03.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Федот Петрович Романченко
Восприемник
06.01.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Петровна Романченко
Рождение ребёнка
10.09.1893 ст.

Дочь: Щербакова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.

Сын: Щербаков Иван Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3Y1-Q?i=967&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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