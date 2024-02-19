Щербаков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.11.1879 ст.
Варвара Моисеевна Ковалева
Восприемник
01.07.1880 ст.
Ольга Петровна Романченко
Рождение ребёнка
28.09.1880 ст.
Дочь: Щербакова Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Восприемник
25.10.1880 ст.
Яков Федорович Котенко
Рождение ребёнка
15.04.1882 ст.
Сын: Щербаков Василий Федорович
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.
Сын: Щербаков Никита Федорович
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-P?i=336&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.04.1887 ст.
Наталья Ивановна Суярова
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.
Дочь: Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Восприемник
31.10.1889 ст.
Анастасия Ивановна Суярова
Рождение ребёнка
19.01.1890 ст.
Сын: Щербаков Максим Федорович
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Восприемник
02.03.1891 ст.
Федот Петрович Романченко
Восприемник
06.01.1893 ст.
Ефросиния Петровна Романченко
Рождение ребёнка
10.09.1893 ст.
Дочь: Щербакова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3Y1-Q?i=967&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно