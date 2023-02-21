Лексин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лексин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1941 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Лексин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лексина Римма Григорьевна

СССР, Куйбышевская область, г. Куйбышев
Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Лексин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Лексина Римма Григорьевна

СССР, Куйбышевская область, г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лексина Римма Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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