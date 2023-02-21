Лексин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Лексин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лексина Римма Григорьевна
СССР, Куйбышевская область, г. Куйбышев
Рождение ребёнка
Около 1966
Мать ребёнка: Лексина Римма Григорьевна
СССР, Куйбышевская область, г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно