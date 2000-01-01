Лексина (Жданова) Римма Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Отец: Жданов Григорий
Мать: Жданова Антонина
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Лексин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лексин Николай
СССР, Куйбышевская область, г. Куйбышев
Рождение ребёнка
Около 1966
Отец ребёнка: Лексин Николай
СССР, Куйбышевская область, г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лексин Николай
Смерть
Неизвестно