Лексина (Жданова) Римма Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лексина (Жданова) Римма Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: Жданов Григорий

Мать: Жданова Антонина

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Лексин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лексин Николай

СССР, Куйбышевская область, г. Куйбышев
Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Лексин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Лексин Николай

СССР, Куйбышевская область, г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лексин Николай

Смерть
Неизвестно
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