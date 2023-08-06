Балабаева Пелагея Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабаева Пелагея Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.?.1896

Дочь: Балабаева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Балабаев Фёдор Семенов

Жуково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.

Сын: Балабаев Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Балабаев Фёдор Семенов

Жуково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.08.1904

Сын: Балабаев Евлампий Федоров

Отец ребёнка: Балабаев Фёдор Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабаев Фёдор Семенов

Смерть
Неизвестно
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