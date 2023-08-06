Балабаева Пелагея Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.?.1896
Дочь: Балабаева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Балабаев Фёдор Семенов
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.
Сын: Балабаев Леонид Фёдорович
Отец ребёнка: Балабаев Фёдор Семенов
Рождение ребёнка
08.08.1904
Сын: Балабаев Евлампий Федоров
Отец ребёнка: Балабаев Фёдор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно