Асосков Фома Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1800
Дата смерти22.03.1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1797 или 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1817
Дочь: Асоскова Варвара Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1820
Дочь: Асоскова Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Асоскова Анастасия Самойловна
Рождение ребёнка
18.02.1823
Сын: Асосков Иван Фомич
Мать ребёнка: Асоскова Анастасия Самойловна
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Сын: Асосков Петр Фомич
Мать ребёнка: Асоскова Анастасия Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1845