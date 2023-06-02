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Асосков Фома Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1800

Дата смерти

22.03.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1817

Дочь: Асоскова Варвара Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1820

Дочь: Асоскова Евдокия Фоминична

Мать ребёнка: Асоскова Анастасия Самойловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1823

Сын: Асосков Иван Фомич

Мать ребёнка: Асоскова Анастасия Самойловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Асосков Петр Фомич

Мать ребёнка: Асоскова Анастасия Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Степанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Анастасия Самойловна

Смерть
22.03.1845
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область