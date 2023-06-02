Асоскова Анастасия Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Анастасия Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1820

Дочь: Асоскова Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Асосков Фома Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1823

Сын: Асосков Иван Фомич

Отец ребёнка: Асосков Фома Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Фома Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асосков Петр Фомич

Отец ребёнка: Асосков Фома Герасимович

Смерть
Неизвестно