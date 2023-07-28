Горяинова (Станкевич) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1897
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1927
Сын: Горяинов Юрий Всеволодович
Отец ребёнка: Горяинов Всеволод Юрьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960