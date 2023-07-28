Горяинова (Станкевич) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Станкевич) Анна Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.10.1897

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.08.1927

Сын: Горяинов Юрий Всеволодович

Отец ребёнка: Горяинов Всеволод Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяинов Всеволод Юрьевич

Смерть
1960