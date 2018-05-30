Кулешова (Сол) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Сол) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Крутая, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.11.1933

Дата смерти

30.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1933

Отец: Сол Василий Алексеевич

Мать: Седова Ксения Даниловна

Крутая, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1955

Дочь: Седова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кулешов Иван Павлович

Рождение ребёнка
13.01.1958

Дочь: Солдатова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кулешов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Иван Павлович

Смерть
30.05.2018
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край