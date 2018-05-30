Кулешова (Сол) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1933
Дата смерти30.05.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1933
Отец: Сол Василий Алексеевич
Мать: Седова Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
19.01.1955
Дочь: Седова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кулешов Иван Павлович
Рождение ребёнка
13.01.1958
Дочь: Солдатова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кулешов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.2018
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край