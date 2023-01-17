деревня Крутая, деревня Крутая, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Крутая

Емельяновский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
19Крутая, д. каз.при рч. Каче.4012113412357Часовня православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Заледеевская волость
1563Крутая, д., на рч. Каче, 1-кл. нач. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.7112013919

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Емельяновский район
138895Крутаядеревня56°15'92°28'O-46-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, Городское поселение поселок Емельяново
4614151111д Крутая#Н/Д
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