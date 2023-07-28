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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Маркианов Семен
Отец ребёнка: Амбросовский Маркиан
Рождение ребёнка
1819
Сын: Маркианов Иван
Отец ребёнка: Амбросовский Маркиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амбросовский Яков Маркiанов
Отец ребёнка: Амбросовский Маркиан