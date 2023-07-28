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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Маркианов Семен

Отец ребёнка: Амбросовский Маркиан

Рождение ребёнка
1819

Сын: Маркианов Иван

Отец ребёнка: Амбросовский Маркиан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амбросовский Яков Маркiанов

Отец ребёнка: Амбросовский Маркиан