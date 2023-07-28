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Маркианов Семен
Маркианов Семен
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Амбросовский Маркиан
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец:
Амбросовский Маркиан
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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