Чальцева (Михайлова) Наталья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чальцева (Михайлова) Наталья Архиповна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Михайлов Архип Алексеевич

Мать: Михайлова Прасковья Филипповна

Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Чальцев Архип Николаевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Масса Ирина Архиповна

Отец ребёнка: Чальцев Архип Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.1883

Дочь: Марфа Архиповна

Отец ребёнка: Чальцев Архип Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1885

Дочь: Сусанна Архиповна

Отец ребёнка: Чальцев Архип Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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