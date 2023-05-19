Чальцева (Михайлова) Наталья Архиповна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
06.11.1866
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Масса Ирина Архиповна
Отец ребёнка: Чальцев Архип Николаевич
Рождение ребёнка
13.02.1883
Дочь: Марфа Архиповна
Отец ребёнка: Чальцев Архип Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.1885
Дочь: Сусанна Архиповна
Отец ребёнка: Чальцев Архип Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно