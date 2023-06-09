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Михайлов Архип Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1819

Дата смерти

18.06.1854

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Михайлов Алексей Павлович

Мать: Михайлова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
29.10.1841

Сын: Михайлов Кузьма Архипович

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
08.05.1844

Сын: Михайлов Арсений Архипович

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чальцева Наталья Архиповна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
24.07.1854

Дочь: Олимпиада Архиповна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
До 1859

Сын: Михайлов Андрей Архипович

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Прасковья Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1854