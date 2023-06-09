Михайлов Архип Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти18.06.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
29.10.1841
Сын: Михайлов Кузьма Архипович
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
08.05.1844
Сын: Михайлов Арсений Архипович
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чальцева Наталья Архиповна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
24.07.1854
Дочь: Олимпиада Архиповна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
До 1859
Сын: Михайлов Андрей Архипович
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1854