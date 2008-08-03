Войтенко (Никитина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтенко (Никитина) Нина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.10.1921

Дата смерти

03.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1921

Отец: Никитин Иван Владимирович

Мать: Путятина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
24.04.1950

Сын: Войтенко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Войтенко Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
22.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтенко Иван Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтенко Иван Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.08.2008
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