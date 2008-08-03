Войтенко (Никитина) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1921
Дата смерти03.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1921
Рождение ребёнка
24.04.1950
Отец ребёнка: Войтенко Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
22.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войтенко Иван Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.08.2008