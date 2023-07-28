Путятина (Добровольская) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Добровольская) Мария Антоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

05.06.1900

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1900

Отец: Добровольский Антон Леонтьевич

Мать: Добровольская Агафья Павловна

Бракосочетание
04.11.1918

Муж: Никитин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
05.12.1919

Дочь: Лидия Илларионовна

Отец ребёнка: Путятин Илларион Тихонович

Рождение ребёнка
11.05.1920

Сын: Никитин Николай Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
28.10.1921

Дочь: Войтенко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путятин Илларион Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1980