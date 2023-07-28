Путятина (Добровольская) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения05.06.1900
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1900
Бракосочетание
04.11.1918
Рождение ребёнка
05.12.1919
Дочь: Лидия Илларионовна
Отец ребёнка: Путятин Илларион Тихонович
Рождение ребёнка
11.05.1920
Отец ребёнка: Никитин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
28.10.1921
Дочь: Войтенко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1980