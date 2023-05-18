Ловчикова (Гладских) Харитина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Гладских) Харитина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Ловчиков Антон Ефимович

Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Ловчиков Алексей Антонович

Отец ребёнка: Ловчиков Антон Ефимович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Ловчиков Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Ловчиков Антон Ефимович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1917

Дочь: Левуцкая Нина Антоновна

Отец ребёнка: Ловчиков Антон Ефимович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1919

Дочь: Степанова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Ловчиков Антон Ефимович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1920
Причина смерти: Тиф
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