Ловчикова (Гладских) Харитина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
08.02.1912
Сын: Ловчиков Алексей Антонович
Отец ребёнка: Ловчиков Антон Ефимович
Рождение ребёнка
19.06.1914
Сын: Ловчиков Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Ловчиков Антон Ефимович
Рождение ребёнка
12.01.1917
Дочь: Левуцкая Нина Антоновна
Отец ребёнка: Ловчиков Антон Ефимович
Рождение ребёнка
22.12.1919
Дочь: Степанова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Ловчиков Антон Ефимович
Смерть
После 1920
Причина смерти: Тиф