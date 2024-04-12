Ловчиков Антон Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.07.1885
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1885
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
08.02.1912
Сын: Ловчиков Алексей Антонович
Мать ребёнка: Ловчикова Харитина Даниловна
Рождение ребёнка
19.06.1914
Сын: Ловчиков Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Ловчикова Харитина Даниловна
Рождение ребёнка
12.01.1917
Дочь: Левуцкая Нина Антоновна
Мать ребёнка: Ловчикова Харитина Даниловна
Рождение ребёнка
22.12.1919
Дочь: Степанова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Ловчикова Харитина Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно
атаман
Смерть
1920