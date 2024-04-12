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Ловчиков Антон Ефимович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.07.1885

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1885

Отец: Ловчиков Ефим Васильевич

Мать: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Ловчикова Харитина Даниловна

Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Ловчиков Алексей Антонович

Мать ребёнка: Ловчикова Харитина Даниловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Ловчиков Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Ловчикова Харитина Даниловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1917

Дочь: Левуцкая Нина Антоновна

Мать ребёнка: Ловчикова Харитина Даниловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1919

Дочь: Степанова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Ловчикова Харитина Даниловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
атаман
Смерть
1920
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