Щербак Фекла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Фекла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Щербак Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Минович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Щербак Антон Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Минович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Щербак Павел Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Минович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Щербак Иван Минович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Щербак Петр Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Минович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Щербак Иван Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербак Иван Минович

Смерть
Неизвестно