Щербак Фекла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Щербак Иван Минович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Щербак Иван Минович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Щербак Иван Минович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Щербак Иван Минович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Щербак Петр Иванович
Отец ребёнка: Щербак Иван Минович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Щербак Иван Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербак Иван Минович
Смерть
Неизвестно