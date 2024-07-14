Шоломицкая Матрона Стефановна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоломицкая Матрона Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоломицкий Константин Ильич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шоломицкая Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Шоломицкий Константин Ильич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шоломицкий Ульян Константинович

Отец ребёнка: Шоломицкий Константин Ильич

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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