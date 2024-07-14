Шоломицкая Матрона Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шоломицкая Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Шоломицкий Константин Ильич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шоломицкий Ульян Константинович
Отец ребёнка: Шоломицкий Константин Ильич
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно