Шоломицкий Константин Ильич 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоломицкий Константин Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоломицкая Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шоломицкая Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Шоломицкая Матрона Стефановна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шоломицкий Ульян Константинович

Мать ребёнка: Шоломицкая Матрона Стефановна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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