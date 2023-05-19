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Глущенко Григорий Яковлевич

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Место рождения

Боевое

Дата рождения

23.02.1910

Дата смерти

24.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: Глущенко Яков Степанов

Мать: Глущенко Наталья Васильева

Украинская ССР, Сталинская обл., Володарский р-н, с. Боевое
Военная служба
С 1932 по 1934
Военная служба
06.07.1941
Иркутск
Иркутский ГВК, Иркутская обл., г. Иркутск | Воинское звание красноармеец; рядовой Воинская часть 22 гвардейский стрелковый полк 9 гвардейской стрелковой дивизии (22 гв. сп 9 гв. сд 11 А 2 ПрибФ) | Ир... Показать все
Военная служба
С 06.07.1941 по 29.07.1944
Военная служба
С 28.08.1941 по 11.03.1944
Участие в войне
Ранение
19.03.1943
Слепое осколочное ранение, легкое ранение в грудную клетку
Ранение
07.08.1943
Сквозное осколочное ранение левой стопы с повреждением кости - тяжелое
Ранение
11.03.1944
Сквозное осколочное ранение ⅓ правого предплечья с переломом обеих костей
Военная награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны II степени | Даты подвига: 09.07.1943, 13.03.1944 Приказ подразделения №: 223/74 от: 06.11.1947 Издан: Президиум ВС СССР
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
24.10.1979
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