Пархимович Федор Филонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Пархимович Филон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья Федорова
Мать ребёнка: Пархимович Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Пархимович Евдокия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно