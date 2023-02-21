Пархимович Евдокия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья Федорова
Отец ребёнка: Пархимович Федор Филонов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Пархимович Федор Филонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно