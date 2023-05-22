Лежева Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лежев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лежев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно