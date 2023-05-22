Лежева Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежева Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лежев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лежев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лежев Аким Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лежев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лежев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лежев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Егорович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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