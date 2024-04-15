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Романков Илларион Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Романченко Тимофей Петрович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.07.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Кузьма Степанович Ковалев
Бракосочетание
27.10.1868 ст.

Жена: Романкова Анисья Савельевна

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9CS?i=153&cc=3511744
Восприемник
01.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Максимович Будаков
Восприемник
29.09.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Кузьма Федорович Голинач
Восприемник
21.11.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Максимовна Будакова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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