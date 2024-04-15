Романков Илларион Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Романченко Тимофей Петрович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.07.1865 ст.
Кузьма Степанович Ковалев
Бракосочетание
27.10.1868 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9CS?i=153&cc=3511744
Восприемник
01.01.1877 ст.
Даниил Максимович Будаков
Восприемник
29.09.1877 ст.
Кузьма Федорович Голинач
Восприемник
21.11.1880 ст.
Екатерина Максимовна Будакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно