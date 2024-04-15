Романкова (Щербакова) Анисья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Щербаков Савелий Григорьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
22.12.1865 ст.
Анастасия ? Лаврентьевна Щербакова
Восприемник
26.03.1868 ст.
Мария Лаврентьевна Щербакова
Бракосочетание
27.10.1868 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9CS?i=153&cc=3511744
Восприемник
14.11.1872 ст.
Филипп Иванович Ковалев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно