Романкова (Щербакова) Анисья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романкова (Щербакова) Анисья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Щербаков Савелий Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
22.12.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Анастасия ? Лаврентьевна Щербакова
Восприемник
26.03.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Лаврентьевна Щербакова
Бракосочетание
27.10.1868 ст.

Муж: Романков Илларион Тимофеевич

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9CS?i=153&cc=3511744
Восприемник
14.11.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Филипп Иванович Ковалев
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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