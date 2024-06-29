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Баяндин Захар Никитич

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.04.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1790

Отец: Баяндин Никита Фёдорович

Мать: Параскева Матвеевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
02.02.1812

Жена: Боталова Ирина Климонтовна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.3, Д.264, С.598 - МК-1812
Рождение ребёнка
12.01.1814

Сын: Баяндин Потап Захарович

Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 266, С.503 – МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Баяндина Ефимия Захаровна

Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
16.10.1818

Дочь: Баяндина Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Баяндина Марфа Захаровна

Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Баяндина Параскева Захаровна

Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
?.11.1833

Сын: Баяндин Пётр Захарович

Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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