Баяндин Захар Никитич
Место рождения
Дата рождения05.04.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1790
Отец: Баяндин Никита Фёдорович
Мать: Параскева Матвеевна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
02.02.1812
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.3, Д.264, С.598 - МК-1812
Рождение ребёнка
12.01.1814
Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 266, С.503 – МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Баяндина Ефимия Захаровна
Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
16.10.1818
Дочь: Баяндина Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Баяндина Марфа Захаровна
Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Баяндина Параскева Захаровна
Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
?.11.1833
Мать ребёнка: Боталова Ирина Климонтовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно