Боталова Ирина Климонтовна 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боталова Ирина Климонтовна

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Боталов Климонт

Мать: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
02.02.1812

Муж: Баяндин Захар Никитич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.3, Д.264, С.598 - МК-1812
Рождение ребёнка
12.01.1814

Сын: Баяндин Потап Захарович

Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 266, С.503 – МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Баяндина Ефимия Захаровна

Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
16.10.1818

Дочь: Баяндина Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Баяндина Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Баяндина Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
?.11.1833

Сын: Баяндин Пётр Захарович

Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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