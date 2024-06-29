Боталова Ирина Климонтовна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1790
Отец: Боталов Климонт
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
02.02.1812
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.3, Д.264, С.598 - МК-1812
Рождение ребёнка
12.01.1814
Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 266, С.503 – МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Баяндина Ефимия Захаровна
Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
16.10.1818
Дочь: Баяндина Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Баяндина Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Баяндина Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
?.11.1833
Отец ребёнка: Баяндин Захар Никитич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно