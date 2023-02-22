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Сиднев Никандр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Сиднев Василий

Мать: Сиднев Оводотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиднева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурыгина Галина Никандровна

Мать ребёнка: Сиднева Мария Фёдоровна

Смерть
1976
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