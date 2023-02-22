Сиднев Никандр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Сиднев Василий
Мать: Сиднев Оводотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сиднева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурыгина Галина Никандровна
Мать ребёнка: Сиднева Мария Фёдоровна
Смерть
1976