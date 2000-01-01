Сиднева (Зрячева) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиднева (Зрячева) Мария Фёдоровна

Сиднева (Зрячева) Мария Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Зрячев Фёдор

Мать: Зрячева Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиднев Никандр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурыгина Галина Никандровна

Отец ребёнка: Сиднев Никандр Васильевич

Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close