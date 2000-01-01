Сиднева (Зрячева) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Зрячев Фёдор
Мать: Зрячева Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиднев Никандр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурыгина Галина Никандровна
Отец ребёнка: Сиднев Никандр Васильевич
Смерть
1991