Ямалайнен (Пумалайнен) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1859
Рождение ребёнка
11.11.1860
Дочь: (Ямалайнен) Мария Генриховна
Отец ребёнка: Ямалайнен Генрих Адамович
Рождение ребёнка
03.10.1862
Дочь: Раппу (Ямалайнен) Катарина Генриховна
Отец ребёнка: Ямалайнен Генрих Адамович
Рождение ребёнка
23.12.1864
Сын: Ямалайнен Адам Генрихович
Отец ребёнка: Ямалайнен Генрих Адамович
Рождение ребёнка
25.11.1868
Сын: Ямалайнен Андрей Генрихович
Отец ребёнка: Ямалайнен Генрих Адамович
Смерть
Неизвестно