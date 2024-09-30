Ямалайнен (Пумалайнен) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалайнен (Пумалайнен) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1859

Муж: Ямалайнен Генрих Адамович

Рождение ребёнка
11.11.1860

Дочь: (Ямалайнен) Мария Генриховна

Отец ребёнка: Ямалайнен Генрих Адамович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1862

Дочь: Раппу (Ямалайнен) Катарина Генриховна

Отец ребёнка: Ямалайнен Генрих Адамович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1864

Сын: Ямалайнен Адам Генрихович

Отец ребёнка: Ямалайнен Генрих Адамович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1868

Сын: Ямалайнен Андрей Генрихович

Отец ребёнка: Ямалайнен Генрих Адамович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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